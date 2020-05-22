Голикова: РФ определяет причины смертности согласно требованиям ВОЗ

https://static.news.ru/photo/51d3fd18-9c2d-11ea-8e1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия при установлении причин смертности основывается на единых международных требованиях, которые были разработаны ВОЗ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время обсуждения ситуации с коронавирусом.

По её словам, статистика РФ, в отличие от других государств, по заболеваемости и смертности имеет «сплошной и полицевой характер».

А при установлении причин смертности мы используем единые международные требования, которые 20 апреля этого года сформированы Всемирной организацией здравоохранения, — подчеркнула она во время онлайн-совещания с президентом.

Как писал NEWS.ru, ранее Голикова сообщила, что показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. При этом она отметила, что система здравоохранения в России выдержала испытание эпидемией, несмотря на масштаб пандемии.