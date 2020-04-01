Голикова рассказала, когда в РФ начнутся испытания вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f90a3486-743b-11ea-9a72-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доклинические исследования вакцины от COVID-19 будут продолжаться до 22 июня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

После этого уже начнутся испытания на людях. Произойдёт это 29 июня. В этой фазе будет участвовать 60 добровольцев.

Будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности иммуногенности вакцины на ограниченном контингенте людей, это порядка 60 добровольцев, — цитирует «Москва24» слова политика.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо создать дополнительный резерв медикаментов для профилактики лечения коронавируса, писал NEWS.ru.

По состоянию на 1 апреля, в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.