Голикова рассказала, что нужно для достижения коллективного иммунитета

Для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в 80%, необходимо вакцинировать около 22 млн россиян и ревакцинировать порядка 9 млн. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Она призвала вакцинироваться всех граждан, не имеющих медотвода, передаёт ТАСС.

Голикова добавила, что в идеале уровень коллективного иммунитета должен достичь 90-95%, но пока в России планка удерживается на 80%.

Для того, чтобы мы достигли того уровня, о котором я сказала — 80%, для этого все граждане Российской Федерации, которые на сегодняшний день не имеют медицинского отвода от вакцинации, должны просто вакцинацию пройти, — сказала вице-премьер.

Голикова также отметила, что все вакцины от коронавирусной инфекции, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны.

Ранее сообщалось, что Татьяна Голикова привела данные о коллективном иммунитете в России. По её словам, в среднем по стране он составляет 48,4%. По этому показателю лидируют Республика Тыва, Подмосковье, Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.