Голикова предположила, что QR-коды по антителам начнут выдавать в феврале

Сертификаты переболевшего коронавирусом начнут выдавать по результатам теста на антитела с февраля 2022 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, слова которой приводит РИА Новости. Она подчеркнула, что QR-коды смогут получить те, кто переболел COVID-19 «неофициально».

Если говорить о сроках, мы предполагаем, что <...> изменения в постановление правительства и соответствующие приказы Минздрава и Роспотребнадзора должны быть приняты, как мы и говорили, до 1 февраля, — заявила Голикова.

Сертификаты смогут получать те, кто переболел коронавирусом «неофициально». При этом сдававшим положительный тест на COVID-19 после 1 января 2021 года, но не обращавшимся к врачу, будут при наличии антител выдавать их на год, а тем, кто за помощью не обращался и тест не сдавал, — на полгода.

Ранее сообщалось, что американские учёные из Института сердца в Лос-Анджелесе установили, что антитела, которые возникают у переболевших коронавирусом людей, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. По словам специалистов, антитела способны вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы. У испытуемых в течение полугода появлялись стойкие антитела, которые работали неправильно.