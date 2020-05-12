Голикова пояснила, кого коснутся выплаты на детей трёх — семи лет

https://static.news.ru/photo/cc1f93e0-945b-11ea-b1ab-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что выплаты в половину прожиточного минимума коснутся около 2 млн детей в возрасте от трёх до семи лет. Порядка 5,5 тыс. рублей будут ежемесячно выплачиваться семьям, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека.
С 1 июля 2020 года должна быть введена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Данная мера поддержки охватит порядка двух миллионов детей, — цитирует РИА Новости Голикову.
Президент РФ Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей 3-7 лет в послании Федеральному собранию 15 января текущего года.
Как писал NEWS.ru, 11 мая президент РФ Владимир Путин анонсировал меры господдержки, направленные на прямую помощь гражданам с детьми. Он предложил вдвое увеличить размер пособия по уходу за ребёнком (с 3375 рублей до 6751 рубля) и расширить круг получателей выплат для детей до трёх лет. Кроме того, с 1 июня вводятся единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с 3 до 16 лет. Президент подчеркнул, что помощь будет оказываться гражданам без предоставления справок и выписок, без «формальных критериев» через портал госуслуг или отделения Пенсионного фонда.