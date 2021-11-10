Голикова оценила уровень коллективного иммунитета в России

Уровень коллективного иммунитета в России составляет по 48,4%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Среди регионов лидируют Республика Тыва, Подмосковье, Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург, заявила она на совещании у президента России Владимира Путина.

Как известно, главная задача — это достижение коллективного иммунитета, показатель которого складывается из количества переболевших граждан и количества вакцинированных и ревакцинированных граждан. На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%, — сказала она.

Голикова добавила, что кроме регионов — лидеров по коллективному иммунитету от COVID-19, есть и аутсайдеры. Так, этот показатель не растёт в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Томской области, на Ставрополье и Камчатке.

Она добавила, что больничные койки для пациентов с COVID сейчас заняты в России на 82,8%.

Ранее Голикова, комментируя ситуацию с коронавирусом в России, назвала условие окончания пандемии в стране. По её словам, это произойдёт, если удастся нарастить темп вакцинации.