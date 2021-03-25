Голикова оценила эффективность защиты россиян от биологических угроз

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Адвокат Анастасия Кучерена поддержала предложение Роскомнадзора ввести регистрацию в соцсетях по паспорту. По её мнению, сбор персональных данных при регистрации в социальных сетях вполне логичен, так как на сегодняшний день с помощью этих сервисов совершается огромное количество преступлений, сообщила она NEWS.ru.

Стоит отметить, что государству необходимо соблюсти баланс прав граждан при сборе информации согласно части пятой Федерального Закона об обработке персональных данных, где говорится, что содержание и объём персональных данных, которые...