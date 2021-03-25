Голикова оценила эффективность защиты россиян от биологических угроз

Уберечь россиян от биологических угроз исключительно мерами общенационального масштаба в нынешних реалиях невозможно. Необходима принципиально иная методика контроля за эпидемической ситуацией, считает зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
На заседании итоговой коллегии Роспотребнадзора она высказала мнение, что действия должны быть разнонаправленными.
В современных условиях нельзя обеспечить биологическую безопасность, принимая меры только на национальном уровне, — цитирует Голикову РИА Новости.
По этой причине Роспотребнадзор применяет трёхуровневую систему мониторинга и реагирования на инфекционные угрозы, пояснила она.
Кроме этого, как писал NEWS.ru, замглавы кабмина отметила эффективность отечественных тест-систем и вакцин против различных штаммов коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что Россия входит в тройку мировых лидеров по охвату тестирований и оперативности выявляемого результата.