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Голикова оценила эффективность защиты россиян от биологических угроз

12:21, 25 марта 2021
Татьяна Голикова Татьяна Голикова Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Уберечь россиян от биологических угроз исключительно мерами общенационального масштаба в нынешних реалиях невозможно. Необходима принципиально иная методика контроля за эпидемической ситуацией, считает зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

На заседании итоговой коллегии Роспотребнадзора она высказала мнение, что действия должны быть разнонаправленными.

В современных условиях нельзя обеспечить биологическую безопасность, принимая меры только на национальном уровне, — цитирует Голикову РИА Новости.

По этой причине Роспотребнадзор применяет трёхуровневую систему мониторинга и реагирования на инфекционные угрозы, пояснила она.

Кроме этого, как писал NEWS.ru, замглавы кабмина отметила эффективность отечественных тест-систем и вакцин против различных штаммов коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что Россия входит в тройку мировых лидеров по охвату тестирований и оперативности выявляемого результата.

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