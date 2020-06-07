Голикова обсудила с Путиным варианты закупки препарата «Спинраза»

https://static.news.ru/photo/17460bfe-a98a-11ea-83ba-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила президента России Владимира Путина поручить проработать варианты финансирования закупки препарата «Спинраза».

Отмечается, что препарат используется при лечении спинально-мышечной атрофии. При этом стоимость очень велика и не все регионы могут обеспечить им пациентов.

Мы могли бы использовать три источника финансового обеспечения для того, чтобы решить эту проблему, — цитирует РИА Новости Голикову.

Как сообщила вице-премьер, речь идет о средствах регионов, частично средствах федерального бюджета, а также о привлечении социально-ориентированного бизнеса. Эти деньги будут вложены в создание фонда поддержки детей, страдающих тяжелыми заболеваниями и нуждающихся в дорогостоящих лекарствах.

Голикова попросила президента дать поручение поработать над этим. Путин дал согласие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пётр и Светлана Новожиловы из Екатеринбурга с помощью неравнодушных россиян собрали 160 млн рублей на самое дорогое в мире лекарство для своей полугодовалой дочери Ани, которой врачи поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия». Речь идёт о препарате «Золгенсма», который в России пока не зарегистрирован, а производится только в США.