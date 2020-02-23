https://static.news.ru/photo/29955520-5611-11ea-977d-fa163e074e61_660.jpg Фото: sveta_novozhilova /instagram.com

Пётр и Светлана Новожиловы из Екатеринбурга с помощью неравнодушных россиян собрали 160 млн рублей на самое дорогое в мире лекарство для своей полугодовалой дочери Ани, которой врачи поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия». При этом смертельном генетическом заболевании постепенно утрачиваются моторные функции и, если вовремя не сделать укол, ребёнок может перестать двигаться и даже дышать.

Как сообщает РИА Новости, семья обращалась в региональный Минздрав, но ответа о предоставлении ребёнку необходимого лекарства от властей так и не последовало. Затем они узнали о препарате «Золгенсма», который в России пока не зарегистрирован, а производится только в США. И ввести его надо до того, как ребёнку исполнится два года.

Фонды не брались за сбор таких средств, поэтому Светлана создала страницу в Instagram, где начала рассказывать о дочери и её болезни. Благодаря перепостам, благотворительным мероприятиям, лотереям и акциям ради спасения Ани сплотилась огромная команда благотворителей, и в итоге всего за два месяца были собраны необходимые средства.

Аня пройдёт курс лечения в клинике Nationwide Children's Hospital в штате Огайо (США). Вылететь на лечение Новожиловы планируют через три недели. После инъекции находиться под наблюдением там придётся ещё пять месяцев, и благотворители сейчас помогают семье найти там приемлемое жильё.

Как писал NEWS.ru, пациенты со спинальной мышечной атрофией больше не будут собирать деньги на лечение при помощи СМС и переводов. Депутаты предлагают обеспечивать их лекарствами за счёт федерального бюджета. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму, так как чаще всего от недуга страдают и умирают дети, а уколы от этой болезни — самые дорогие в мире. Необходимость принятия закона подтвердил факт гибели двухлетнего ребёнка от СМА, который умер через несколько дней после внесения законопроекта в ГД на рассмотрение. Красноярский краевой Минздрав отказался помочь ребёнку за счёт бюджета, сославшись на отсутствие денег. Теперь этим занимается Следственный комитет, возбудивший уголовное дело против чиновников по двум статьям УК.