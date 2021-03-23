Голикова не видит оснований для закрытия из-за коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/66fde73c-8bbd-11eb-b13c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На данный момент в России нет оснований для закрытия из-за пандемии коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, в настоящее время страна находится в периоде стабилизации и снижения.

Причём этот период длится с декабря месяца, — отметила она в интервью телеканалу RT.

Голикова уточнила, что отношение к этому в декабре было осторожным, так как впереди были новогодние праздники. Однако сейчас в стране наблюдается устойчивое снижение заболевания.

Как писал NEWS.ru, ранее Голикова сообщила, что отказ от добровольности вакцинации от COVID-19 был бы неправильным решением. Кроме того, она объяснила, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом за рубежом. По её словам, одной их причин такой ситуации является то, что страны перманентно закрывались. Также вице-премьер заявила, что масочный режим в России может быть полностью отменён, когда в стране будет сформирован коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции.