Голикова назвала «зафиксированной» ситуацию с наличием коек для пациентов

https://static.news.ru/photo/0aa6b458-34ad-11eb-9c80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России наблюдается «зафиксированная» ситуация с наличием коек для пациентов с коронавирусом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания у президента Владимира Путина.

Несмотря на напряжённую ситуацию, у нас уже неделю не меняется количество коек, которые мы открываем под COVID, это 276 тысяч. Сейчас вроде бы ситуация зафиксировалась, и это хорошо, — отметила Голикова, слова которой приводит РИА Новости.

Она также добавила, что количество свободных коек в настоящее время растёт. Это связано с открытием новых инфекционных госпиталей и с реализацией поручения президента РФ.

Медики зафиксировали в РФ смерть 589 человек за сутки от COVID-19. Это новый антирекорд за всё время пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Кроме того, за минувшие 24 часа в РФ выявили 25 345 новых пациентов с COVID-19 в 85 субъектах. Из них 20,2% не имели клинических проявлений недуга. Также в стране за прошедший день полностью выздоровели 26 882 гражданина. Общее число заражённых в РФ достигло 2 347 401, исцелившихся — 1 830 349, погибших — 41 053, активных случаев — 475 999.

По данным на утро 2 декабря, за прошедшие сутки COVID-19 заболел 5101 житель Москвы. Также сообщается, что за последние 24 часа в столице выздоровело 6575 граждан. 75 пациентов с подтверждённым коронавирусом скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить студентам-медикам, борющимся с коронавирусом, до 10 тысяч рублей в ноябре и декабре.