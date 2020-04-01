Голикова назвала условия для продления мер социального дистанцирования

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Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продлить меры социального дистанцирования с учётом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

Оценивая первые три нерабочих дня, которые были введены Вашим указом, мы полагаем, что эти меры должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлевать их нужно, чётко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона, — сказала Голикова на совещании у президента РФ с членами правительства.

Она подчеркнула, что региональные власти должны «очень чётко искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики».

В регионах России начали вводить режим всеобщей самоизоляции с конца марта. Первой стала Москва. Жителям столицы запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. Власти обещают разработать систему пропусков и серьёзно штрафовать нарушителей карантина.

Общее число заражённых в России к 1 апреля увеличилось до 2777 человек. Инфекция унесла жизни 24 пациентов, выздороветь удалось 190 россиянам. На Москву приходится 1880 больных. В мире число подтверждённых диагнозов перевалило за 860 тысяч, свыше 42 тысяч умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор предписал проверять на COVID-19 не только тех, кто вернулся из-за рубежа и контактировал с ними, но и пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и людей после 65 лет с симптомами ОРВИ.