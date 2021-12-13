Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключила роста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников. Она отметила, что страна не сможет полностью закрыть границы из-за высоких трансграничных перетоков и выезда россиян за рубеж в период длинных выходных, передаёт ТАСС. В связи с этим зампред правительства порекомендовала регионам продолжить действие ограничительных мер.

Я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости, но как он будет выражаться: будет ли это бессимптомное течение, лёгкое течение или тяжёлые формы заболевания — сейчас сказать сложно, — сказала Голикова на заседании фракции «Новые люди» по обсуждению законопроектов о QR-кодах.

Она добавила, что во избежание распространения коронавируса регионам следует продолжать соблюдать введённые ограничения.

Мы сейчас ориентируем наши регионы, чтобы они не расслаблялись и пока соблюдали те ограничительные меры, чтобы не допустить распространения заболевания, особенно в преддверии праздников, когда все хотят отдохнуть и поздравить друга друга, а ограничительные меры уходят на второй план, — подчеркнула вице-премьер.

Ранее Голикова спрогнозировала очень высокую вероятность распространения в России нового штамма коронавируса «омикрон». По её словам, это связано с высокой заразностью нового варианта COVID-19 и с тем, что он уже выявлен в 63 странах мира. На сегодняшний день вариация обнаружена у 16 из 177 российских туристов, вернувшихся из ЮАР.

Новый штамм коронавируса был впервые обнаружен в Ботсване и Южно-Африканской Республике. В ВОЗ выразили обеспокоенность в связи с его высокой контагиозностью и вероятным снижением эффективности вакцин. По данным российского вице-премьера, информация об эффективности российских препаратов для профилактики нового штамма COVID-19 появятся в течение двух недель. Учёные страны работают над этим.