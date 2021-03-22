Голикова дала прогноз по сроку появления коллективного иммунитета у россиян

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Коллективный иммунитет к коронавирусу у населения РФ может выработаться к июлю или августу, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24» допустила , что иммунитет у россиян может сформироваться и ранее названного ею срока. Это произойдёт в случае, если российская промышленность произведёт достаточное количество вакцин, а прививочная кампания охватит достаточное число граждан, уточнила Голикова.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что российские вакцины от коронавируса превосходят зарубежные по степени защиты. Он также подчеркнул, что безопасность и надёжность отечественных препаратов подтверждена практикой. Такой результат является «безусловным успехом» российских специалистов и это признают за рубежом.

Глава государства объявил, что 23 марта ему сделают прививку от COVID-19, передавал NEWS.ru. Путин не стал уточнять, каким из трёх препаратов российского производства он намерен воспользоваться. Вакцинацию президента не будут показывать в прямом эфире.

Президент также выразил благодарность разработчикам вакцин как от себя лично, так и от имени всех граждан РФ. Он отметил, что учёные рисковали, работая в ковидных госпиталях, для получения живого вируса. Путин поручил вручить разработчикам вакцин госнаграды.