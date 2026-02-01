Глаза на морозе больше не слезятся: метод «30 секунд» — работает без специальных средств

Открыт простой лайфхак, как остановить слезы на морозе: метод «30 секунд», о котором мало кто знает, но он работает без специальных средств. С ним глаза на морозе больше не слезятся!

Эта проблема знакома многим: вы выходите на холодный воздух, и глаза сразу начинают слезиться, мешая обзору и создавая дискомфорт. Причина кроется в резком перепаде температуры и сухости воздуха, на что слезные каналы реагируют усиленной выработкой жидкости для защиты роговицы.

Секрет борьбы с этим — перенаправить поток воздуха, который обдувает лицо. Самый эффективный способ — опустить голову и смотреть вниз, в землю, в первые 30 секунд пребывания на улице. Когда вы идете, подняв голову, холодный ветер бьет прямо в глаза, усиливая раздражение. Опустив подбородок, вы меняете угол атаки, и поток воздуха скользит по лбу и векам, не попадая напрямую на чувствительную поверхность глаза.

За 30 секунд лицо и слезные протоки немного адаптируются к температуре, после чего можно поднять голову, и слезотечение будет значительно меньше или прекратится вовсе.

