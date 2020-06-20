Главы Минздрава и Роспотребнадзора поздравили медиков с Днём медработника

https://static.news.ru/photo/2a5ff5be-b381-11ea-881b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: rosminzdrav.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова поздравили медицинских работников с профессиональным праздником. Также они выразили благодарность специалистам за самоотверженную работу, которую врачи выполняют, в частности, в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Мурашко отметил, что профессиональный праздник медиков можно с уверенностью назвать днём всенародного признания благородного труда сотрудников больниц, то есть тех, кто ощущает боль других людей своим сердцем и помогает гражданам сохранить жизнь. По словам Мурашко, врачевание — это призвание человека, а не просто его профессия. Основными чертами характера настоящего медика глава Минздрава назвал любовь к людям, высокий уровень ответственности и самоотверженность. Саму профессию руководитель ведомства определил как «самую гуманную». Умелые руки врачей, сказал министр, порой творят чудеса. На долю докторов выпала непростая миссия — они должны быть постоянно готовы прийти на помощь.

Но результат вашей ежедневной работы — это спасённые жизни. Это оправдывает все усилия. Уважаемые коллеги, искренне благодарю вас за благородный труд, высокий профессионализм, терпение и сострадание. Желаю вам доброго здоровья, неиссякаемых сил и энергии, — приводятся слова Мурашко на сайте Минздрава.

Попова, в свою очередь, подчеркнула, что во время пандемии именно на медиков легла ответственность за жизнь и здоровье людей. Как отметила глава Роспотребнадзора, уровень профессионализма и жертвенности врачей, проявленный в этот период, вызывает восхищение. Она также заявила, что ежедневная работа специалистов придаёт им особый статус.

Профилактическая медицина является опорой здравоохранения, поэтому каждодневный труд специалистов службы особенно важен для развития и процветания нашей страны, сохранения и укрепления здоровья её граждан, — заявила Анна Попова.

Главный санитарный врач РФ пожелала коллегам как можно больше приятных и светлых моментов, жизнелюбия, оптимизма и желания совершенствоваться и заряжать людей энергией для активной жизни, сообщается на портале Роспотребнадзора.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции с медиками 20 июня поблагодарил врачей за самоотверженный труд во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Глава государства назвал медицинских специалистов настоящими героями, которые мужественно выполняют свой долг.