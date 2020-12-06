Главврача Забайкальской краевой больницы заподозрили во взятке

https://static.news.ru/photo/6029781e-379d-11eb-959e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Главный врач Забайкальской краевой клинической больницы Виктор Шальнёв задержан по подозрению в получении взяток.

Задержание было произведено ещё 4 декабря, когда врач находился в Сочи. После этого медика доставили в Читу, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что сейчас он находится в изоляторе временного содержания в столице Забайкальского края. 6 декабря суд в Чите рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения в отношении него.

По информации ИА «Чита.Ру», 4 декабря в возглавляемом Шальнёвым медучреждении прошли обыски.

Шальнёв возглавил краевую клиническую больницу в 2013 году. До этого он два года руководил краевой клинической инфекционной больницей. Ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Читинской области».

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