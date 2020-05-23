Главврача инфекционной больницы в Калуге госпитализировали с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7c0e4162-9db6-11ea-aca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач Калужской областной инфекционной больницы, которая занимается лечением больных с COVID-19, заразилась коронавирусом.

Врио губернатора Владислав Шапша отметил, что состояние Елены Алёшиной оценивается как удовлетворительное. Она проходит лечение в своём же стационаре.

В своей родной «инфекционке», работу которой настроила на противодействие заболеванию, — сказал чиновник.

По его словам, главврач с начала пандемии вела активную работу и помогала медикам в «красной зоне». Он также подчеркнул, её заболевание является очередным подтверждением того, что сейчас врачи вынуждены работать в тяжелейших условиях, передаёт «МК в Калуге».

Ранее NEWS.ru писал, что в московской клинической больнице № 52 после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, скончалась главный врач поликлиники № 180 Юлия Сергеева.