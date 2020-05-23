Главврача инфекционной больницы в Калуге госпитализировали с коронавирусом

Главный врач Калужской областной инфекционной больницы, которая занимается лечением больных с COVID-19, заразилась коронавирусом.
Врио губернатора Владислав Шапша отметил, что состояние Елены Алёшиной оценивается как удовлетворительное. Она проходит лечение в своём же стационаре.
В своей родной «инфекционке», работу которой настроила на противодействие заболеванию, — сказал чиновник.
По его словам, главврач с начала пандемии вела активную работу и помогала медикам в «красной зоне». Он также подчеркнул, её заболевание является очередным подтверждением того, что сейчас врачи вынуждены работать в тяжелейших условиях,
Ранее NEWS.ru писал, что в московской клинической больнице № 52 после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, скончалась главный врач поликлиники № 180 Юлия Сергеева.
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