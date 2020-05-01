Главврач рассказал, от чего умирают больные коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2c35ef02-8bda-11ea-af8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Енюков/NEWS.ru

Большинство пациентов умирает не от лёгочных осложнений. Об этом заявил главврач Федерального научно-клинического центра ФМБА Александр Троицкий.

В нашей серии почти все пациенты, которые длительно находятся на ИВЛ, проходят фазу острой почечной недостаточности, — цитирует его РИА Новости.

Он пояснил, что такое состояние требует гемодиализа и фильтрующих препаратов, а также применения специальных устройств, способных помочь справиться с почечной недостаточностью.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве начали изучать эффективность гелиевых ингаляций при лечении COVID-19. Российские учёные разрабатывают методику лечения коронавирусной инфекции с использованием гелия с апреля 2020 года.