Главврач Филатовской больницы заявил, что ситуация с COVID-19 усложняется

https://static.news.ru/photo/869f5356-0804-11eb-a29a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве наблюдается неблагоприятная ситуация из-за коронавируса, столица подошла к показателям апреля 2020 года, заявил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

Ситуация с каждым днём становится всё напряжённее. Количество пациентов растёт, стационар уже заполнен на 80%. Мы вплотную подошли к апрельским значениям по количеству госпитализированных. Выросло и количество тяжёлых пациентов, поступающих в реанимации, — отметил Вечорко, слова которого приводит портал argumenti.ru.

По его словам, сложившаяся ситуация связана с периодом отпусков и пренебрежением использованием средств индивидуальной защиты.

6 октября в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Прирост стал максимальным с 11 мая. В общей сложности в РФ заразились более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции за время пандемии стали 21,6 тысячи человек, выздоровели 988,5 тысячи. Россия продолжает оставаться на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире после США, Индии и Бразилии.

Ранее NEWS.ru писал, что ФАС России планирует установить предельную цену на лекарство от COVID-19. Как уточняется, цена для РФ будет самой низкой в пределах референтных стран.