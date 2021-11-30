Главу ВТБ Андрея Костина наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин провёл встречу с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным, на которой вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Костин заявил о том, что по итогам года банк ожидает рекордных прибылей благодаря благоприятной экономической ситуации в стране и глубокой цифровой трансформации банка. Об этом пишет ТАСС.

В ходе встречи Костин рассказал об успехах банка в этом году, заявив, что прибыль по его итогам должна превысить 300 миллиардов рублей. Президент также высоко оценил работу организации и заявил, что ВТБ стал «банком, значимым для страны».

Хочу и вас поблагодарить за обеспеченные темпы развития банка, за то, что он приобрёл такой статус, значимый для экономики страны, и весь ваш коллектив [поздравить] с результатами работы в этом году, — сказал президент.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени присуждён Костину за большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ глава государства подписал 6 августа. Костин поблагодарил президента за награду, отметив, что банкиры нечасто её удостаиваются.

Ранее Банк России заявил, что экономика России в 2021 году вырастет на рекордные за много лет 4–4,5%, а Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП по итогам года в 4,2%. Главным драйвером для этого стало восстановление экономики после пандемии, высокие цены на нефть, спрос внутри страны, бюджетные ассигнования, а также отсутствие новых санкций вопреки ожиданиям. Среди причин, оказывающих отрицательное воздействие на темпы роста ВВП, аналитики называют замедление экономики в четвёртом квартале, связанное с новой волной пандемии и высокими ценами.