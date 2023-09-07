Главреду «Нового фокуса» дали 5,5 лет колонии по делу о фейках о ВС России Суд в Хакасии приговорил главреда «Нового фокуса» к 5,5 годам по делу о фейках

Абаканский государственный суд Хакасии приговорил главного редактора регионального издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева к 5,5 годам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщает пресс-служба хакасской прокуратуры. Поводом для разбирательств стала статья журналиста, в которой он рассказал про отказ 11 хакасских бойцов ОМОН участвовать в военной операции на Украине. Суд отметил, что Афанасьев также размещал недостоверную информацию о гибели, ранениях и взятии в плен российских солдат.

Подсудимый разместил на интернет-ресурсе возглавляемого им средства массовой информации <...> заведомо ложную информацию, касающуюся обстоятельств участия сотрудников ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Республике Хакасия в СВО на Украине. В частности, под видом достоверной информации в публикации излагались сведения о погибших, пропавших без вести, захваченных в плен и получивших ранения сотрудниках, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, — говорится в публикации прокуратуры.

Как заявил сам журналист на суде, единственным мотивом публикации было привлечь внимание к «застарелым проблемам внутри хакасского ОМОН». Помимо основного уголовного срока, Афанасьеву будет запрещено заниматься журналистской деятельностью в течение 2,5 лет.