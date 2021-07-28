Главред The Insider рассказал, зачем его допрашивали и обыскивали

Главный редактор The Insider (оператор домена издания признан российскими властями СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов после допроса вышел к журналистам. Он рассказал, зачем, по его мнению, проходили следственные действия. Видеозапись выступления у здания ОВД опубликовал Telegram-канал SOTA.

Журналист отметил , что после допроса остался свидетелем по делу о клевете. В ходе обысков у него изъяли «все гаджеты из нескольких квартир».

Конечно, основной целью этих допросов была не защита интересов голландского блогера, а попытка остановить журналистские расследования, которые я провожу как журналист The Insider, — сообщил он.

Доброхотов добавил, что не отвечал на вопросы следователя, ссылаясь на 51-ю статью Конституции (даёт право не свидетельствовать против себя). По его словам, он не может покинуть Россию, так как у него забрали загранпаспорта.

Мне кажется, сейчас идёт волна в отношении всех независимых медиа в России. <...> Вдруг так совпало, что все наши журналисты-расследователи внезапно стали преступниками именно в последние месяцы. Я думаю, что это идёт такая кампания. <...> По очереди приходят то за одним, то за другим. Сейчас пришли за журналистами-расследователями. Пока не додавят, не успокоятся, — подчеркнул он.

Доброхотов добавил, что работать станет сложнее, но его издание продолжит работу, даже если его арестуют.

Утром 28 июля к Доброхотову пришла московская полиция с обысками, о чём он написал в соцсетях. Кроме того, обыски прошли у родителей журналиста, несмотря на то что у них нет никакого процессуального статуса. После этого Доброхотова увезли на допрос. Сам он считал, что после допроса его статус могут сменить со свидетеля на обвиняемого.

Как рассказала адвокат Сталина Гуревич, которая представляет интересы нидерландского блогера Макса ван дер Верффа, обыски проходят в рамках дела о клевете на её подзащитного. По её словам, оно было возбуждено из-за публикации The Insider, согласно которой дер Верфф по заказу Минобороны публиковал ложные публикации о сбитом на Украине Boeing.

23 июля расследовательское издание The Insider власти РФ признали иностранным агентом. В список иноагентов попала зарегистрированная в Латвии компания The Insider SIA, которая администрирует домен издания.