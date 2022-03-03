Главред телеканала «Дождь» может покинуть Россию

Главный редактор телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Тихон Дзядко в ближайшее время покинет Россию, сообщил источник RT, близкий к окружению сотрудников телеканала. Он не исключил, что редакцию могут перенести в Тбилиси, где родилась жена Дзядко, ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе.
Юрист Илья Ремесло
Все же понимают, что за вывод в эфир телеканала экстремистского контента будет отвечать главный редактор. Поэтому переезд — это просто бегство. Однако есть вероятность, что официальная Грузия его не пустит, — заявил юрист.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что ведомство заблокировало доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь», отреагировав на обращение Генпрокуратуры РФ. Причиной блокировки стало систематическое размещение ложных материалов о специальной операции России на Украине, включая способы ведения боевых действий, количественных потерях Вооружённых сил РФ, обстрелах и жертвах среди мирного населения и призывах к организации массовых мероприятий на территории России. Там отметили, что информресурсы распространяли призывы экстремистской направленности.