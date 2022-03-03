Главред телеканала «Дождь» может покинуть Россию

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Глава СКР Александр Бастрыкин провёл оперативное видеосовещание по вопросам организации работы территориальных следственных органов в условиях проведения спецоперации на Украине. Он поставил цель пресекать уголовно-правовыми методами распространение связанной с этим ложной информации в мессенджерах и соцсетях, сообщается на сайте ведомства.

Бастрыкин поручил создать в территориальных управлениях СКР межведомственные следственно-оперативные группы, которые будут незамедлительно реагировать на происшествия в связи с событиями на Украине, пресекать экстремистские и террористические проявления, несогласованные акции протеста...