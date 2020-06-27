Главред «Медузы» впервые рассказал свою версию скандала о харассменте

https://static.news.ru/photo/564cbad4-b88d-11ea-90cd-fa163e074e61_660.jpg Иван Колпаков Фото: ivan.kolpakov/facebook.com

Главный редактор издания «Медуза» Иван Колпаков впервые рассказал свою версию событий, которые привели к обвинению в харассменте. Они были предъявлены ему после скандала и внутреннего разбирательства в редакции в 2018 году.

Инцидент произошёл на вечеринке в честь дня рождения «Медузы» в толпе «потных, веселых, дружелюбных, пляшущих людей». Колпаков признаётся, что был тогда сильно пьян.

Не прерывая танца, я ущипнул жену Н. за попу и пошутил про харассмент. Что именно я сказал, не помню. Мог ли я произнести «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет»? Думаю, да, увы. Но всерьёз я бы такое не мог сказать никому. Настаивая на том, что это шутка, я не отрицаю, что она была отвратительной, — отмечает он у себя в Facebook.

Скандал с участием медиаменеджера разразился 25 октября 2018 года. Гендиректор и учредитель издания Галина Тимченко тогда сообщила, что Колпаков отстранён от должности до заседания Совета директоров. По её словам, это было вызвано подозрениями в «неподобающем поведении». Ситуация сразу же стала самым обсуждаемым событием в соцсетях.

В марте 2019 года, после внутреннего разбирательства, Колпаков вернулся на свой пост. Редакция не нашла оснований для его увольнения. Однако после скандала с домогательствами издание покинула часть сотрудников, включая мужа жертвы событий.

Иван Колпаков является одним из основателей издания Meduza, был главным редактором издания с 2016 года, сменив на этом посту Галину Тимченко. Штаб-квартира СМИ находится в Риге, а основной костяк редакции состоял из экс-журналистов Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что в МГУ не будут проводить проверки из-за открытого письма студентов и выпускников против домогательств и решения преподавателя филфака уволиться на фоне этого.