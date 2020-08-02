Главный терапевт Минздрава предложила повысить табачный акциз

https://static.news.ru/photo/12dcae6e-d4ab-11ea-b6f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что курение наносит значительный экономический ущерб государству. В целях дальнейшей борьбы с этой привычкой она предложила повысить акциз на табак и никотинсодержащую продукцию.

Рекомендации ВОЗ и мировой опыт определяют, что налоговые меры — самые эффективные в борьбе с табаком. Следовательно, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотинсодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ, — цитирует её пресс-служба ведомства.

Драпкина также добавила, что необходимо разработать и внедрить стандартную потребительскую упаковку для указанной продукции, новые текстовые и графические предупреждения о вреде курения и установить на законодательном уровне минимальный возраст для приобретения табачных изделий в 21 год.

ВОЗ предлагает увеличить акцизные сборы на табак до 70% от стоимости пачки самой продаваемой марки сигарет, с последующим ежегодным повышением.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве призвали аэропорты отказаться от стильного оформления помещений для курения, а также попросили ограничить удобство в них и доступность для обозрения. В ведомстве также порекомендовали отказаться от рекламы табачной и схожей продукции в этих помещениях.