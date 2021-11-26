Главный пристав Ленобласти устроил ночной допрос беременной подчиненной

Руководитель УФССП России по Ленинградской области Глеб Абатуров прибыл со спецназом в гатчинское подразделение ведомства и допросил подчинённую, которая находится на четвёртом месяце беременности. Женщину заподозрили в сговоре с заинтересованным лицом при взыскании восьми млн рублей. Из отделения её отпустили в три часа ночи, пишет 47news.

Гатчинские приставы занимают два этажа в здании на улице Карла Маркса. Уже после девяти вечера туда забежали с десяток человек группы быстрого реагирования УФССП. Балаклавы, автоматы, всё как полагается, — пишет издание.

Инцидент произошёл вечером 11 ноября. Руководил процессом главный судебный пристав Ленобласти, руководитель управления Глеб Абатуров. Вместе с ним были его заместители и начальник отдела собственной безопасности. В каждый кабинет забежал спецназовец с окриком — всем оставаться на местах. Таким образом начальник искал сотрудницу УФССП Ирину Мериц, которую заподозрили в сговоре с одной из сторон по делу о взыскании долга, которое находилось у неё в производстве.

По данным издания. Мериц привели в кабинет, где находился Абатуров и его заместители, где женщине устроили допрос с обещаниями написать на неё в Следственный комитет России. Отпустили её, так же как и остальных сотрудников, только в три часа ночи, предварительно обыскав. На следующий день беременной стало плохо. Врач отправил её на больничный.

Причиной столь пристального интереса к Мериц стало исполнительное производство о взыскании долга одним юрлицом с другого. Сумма в размере восьми миллионов рублей была перечислена истцу, он сначала подтвердил получение, однако затем должник заявил, что выплатил деньги напрямую, и потребовал от приставов их вернуть. При этом перед перечислением Мериц связалась с взыскателем — тот якобы уточнил, что денег должник не пересылал. В итоге на региональное управление ФССП подали в Арбитражный суд. А Абатуров обвинил Мериц в сговоре.

Ранее стало известно число россиян, которые не смогут выехать за границу из-за просроченных долгов. По словам президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева, таковых сейчас около семи-восьми миллионов.