Главный храм ВС РФ откроют 22 июня в парке «Патриот»

https://static.news.ru/photo/f3d258f6-a1b6-11ea-b060-fa163e074e61_660.jpg Фото: rvio.histrf.ru

В подмосковном парке «Патриот» 22 июня откроют главный храм Вооружённых сил РФ и мультимедийную галерею «Дорога памяти».

Ранее планировалось, что храм будет открыт к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, но все мероприятия были отложены из-за эпидемии коронавируса.

Ожидается, что открытие храма и музея «Дорога памяти» состоится 22 июня, — передаёт слова источника в военном ведомстве ТАСС.

21 мая Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Об этом рассказал градоначальник. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Местные власти считают, что пока рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.

С 1 июня начнётся второй этап смягчения ограничений.

Как ранее писал NEWS.ru, постепенное снятие ограничений, которые были введены из-за угрозы распространения коронавируса, позволяет надеяться, что «в самое ближайшее время» санитарные власти разрешат открыть храмы для верующих.