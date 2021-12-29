Главного инженера шахты «Листвяжная» оставили в СИЗО

Кемеровский областной суд оставил в СИЗО главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова, при аварии на которой погиб 51 человек. Судья также признал законным решение об аресте гендиректора ХК «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, передаёт РИА Новости.

Лобанов — оставлено без изменений, Алексеев — без изменений, — сообщили агентству в суде.

Гендиректор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев и главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов были арестованы до 25 января. Они обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее следователям удалось установить теневого владельца холдинга «СДС-Уголь» и шахты «Листвяжная». Им оказался бывший депутат Госдумы Владимир Гридин. Показания о реальном владельце бизнеса дал один из арестованных менеджеров: допросить Гридина следователи не успели, так как на днях он неожиданно улетел в Монако.

Сообщалось, что Владимиру Гридину и его сыну Андрею принадлежит 50% акций «СДС-Уголь»: Гридин занимался бизнесом в том числе будучи депутатом Госдумы, тогда как арестованный Михаил Федяев был лишь номинальным владельцем шахты.

25 ноября при взрыве метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 46 шахтёров и пять горноспасателей. Пострадали 106 человек, в том числе 46 спасателей. Всего в момент происшествия под землёй находились 285 горняков.