«Главная победа МИД»: Бутина оценила обмен Бута на Грайнер Бутина назвала обмен Бута на Грайнер победой МИД России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Бутина

Обмен баскетболистки сборной США Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута стал главной победой Министерства иностранных дел РФ, заявила в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Она подчеркнула, что недавно говорила по телефону с супругой бизнесмена и она была невероятно счастлива.

Это главная победа Министерства иностранных дел РФ. Свершился исторический обмен. Виктор Бут на родине, только что разговаривала с его супругой. Она невероятно счастлива. Своих не бросаем! — сказала депутат.

8 декабря МИД России сообщил, что Грайнер обменяли на Бута. Обмен произошел в аэропорту Абу-Даби. В ведомстве отметили, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросу обмена продолжались «в течение длительного времени». В МИД подчеркнули, что Вашингтон «категорически отказывался от диалога» по обмену Бута на Грайнер, но российская сторона продолжала работу.

Грайнер и Бута помиловали перед обменом. Они должны отбывать оставшуюся часть наказания в своих странах.