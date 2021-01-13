Глава Twitter назвал опасной блокировку аккаунта Трампа

https://static.news.ru/photo/b44621de-5644-11eb-aab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Revierfoto via www.imago-images.de/Global Look Press

Глава Twitter Джек Дорси назвал блокировку аккаунта Дональда Трампа опасным, но в то же время правильным инцидентом.

Это создаёт прецедент, который я считаю опасным: власть, которая есть у отдельного человека или корпорации над частью глобального общественного обсуждения, — отметил он, комментируя решение по возможности американского президента выражать своё мнение в Интернете.

По его мнению, ситуация с Трампом говорит о трудности развития здорового общения в Сети.

Однако, подчеркнул Дорси, решение о блокировке было верным и вынужденным — его спровоцировали «чрезвычайные и невыносимые обстоятельства». Он добавил, что не рад этому запрету, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал блокировки аккаунтов главы Соединённых Штатов Дональда Трампа в социальных сетях. Он назвал произошедшее «цифровым фашизмом».

На прошлой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки. Они считают, что тот своими выступлениями на этих платформах спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками.