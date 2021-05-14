Глава Татарстана поручил силовикам пресекать попытки героизации Галявиева

https://static.news.ru/photo/6f0dc458-b55f-11eb-9c6a-96000091f725_660.jpg Рустам Минниханов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Правоохранительные органы Татарстана должны жёстко наказывать интернет-ресурсы, которые занимаются героизацией Ильнара Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии. Такое поручение силовикам дал глава республики Рустам Минниханов, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

В ходе совещания президенту также доложили о выявлении в интернете большого количества ресурсов, которые в своих публикациях героизируют преступника, ежедневно рассказывая подробности его жизни. Такая накрученная популярность, по убеждению президента, крайне опасна. Рустам Минниханов обратил внимание правоохранителей на необходимость жестко пресекать такие действия, — говорится в сообщении.

Глава региона убеждён, что такие ресурсы побуждают к совершению подобных действий. Он считает, что любые попытки героизировать преступника должны быть под особым контролем правоохранителей.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло 11 мая. 19-летний Галявиев расстрелял девять человек, ещё 23 получили ранения. Возбуждено уголовное дело. Казанскому стрелку грозит пожизненное заключение.

Мужчина учился в колледже при университете управления «ТИСБИ», но в апреле был отчислен из-за академической задолженности. Ректор университета рассказала журналистам, что Галявиев предлагал своему одногруппнику вступить в секту.