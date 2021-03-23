Глава СК поручил проверить организаторов выставки тел в Москве

https://static.news.ru/photo/c16a1350-8c60-11eb-843b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку целям и назначению выставки доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела» (Body Worlds), которая проходит в столице, а также провести проверку в отношении её организаторов.

По данным пресс-службы ведомства, в ряде СМИ наблюдаются негативные комментарии об этом коммерческом мероприятии, которое, как считают общественники, «нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценено как оскорбление религиозных чувств верующих».

Открытие выставки состоялось 12 марта в павильоне ВДНХ. Экспозиция доктора Гюнтера фон Хагенса состоит из человеческих тел и органов, которые были обработаны с помощью метода полимерной пластинации, позволяющего сохранить клеточную структуру и рельеф тканей.

Научно-познавательная выставка Body Worlds стала одним из самых обсуждаемых событий в Москве. Громкие споры разгорелись из-за своеобразных экспонатов — забальзамированных человеческих тел. При этом вход на неё разрешён даже школьникам. Корреспонденты NEWS.ru отправились на скандальную экспозицию, чтобы увидеть всё своими глазами и узнать мнение посетителей.