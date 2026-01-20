Глава сети фитнес-клубов объяснила, как ИИ приобщает людей к тренировкам

Сейчас особой популярностью пользуются тренировки, включающие элемент геймификации, заявила NEWS.ru президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), руководитель международной̆ сети фитнес-клубов Ольга Киселева. По ее словам, искусственный интеллект анализирует показатели клиентов во время занятия и выводит их на общий экран, а в конце составляет рейтинг участников.

Некоторые групповые тренировки сейчас включают в себя соревновательный элемент, геймификацию. Например, сайклинг. У людей есть браслеты, которые подключены к экранам. Они тренируются, а на экран выведены все их показатели — пульс, скорость и т. д. В конце ИИ составляет рейтинг. Это триггерит клиента, людям прикольно так тренироваться, — сказала Киселева.

По ее мнению, тренд на использование ИИ в фитнес-клубах есть, но пока люди больше доверяют персональному тренеру. Несмотря на это, она считает, что нейросеть способна составить программу питания или тренировок лучше, чем человек.

