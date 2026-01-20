Атака США на Венесуэлу
Глава сети фитнес-клубов объяснила, как ИИ приобщает людей к тренировкам

Глава сети фитнес-клубов Киселева: россиянам нравятся тренировки-соревнования

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сейчас особой популярностью пользуются тренировки, включающие элемент геймификации, заявила NEWS.ru президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), руководитель международной̆ сети фитнес-клубов Ольга Киселева. По ее словам, искусственный интеллект анализирует показатели клиентов во время занятия и выводит их на общий экран, а в конце составляет рейтинг участников.

Некоторые групповые тренировки сейчас включают в себя соревновательный элемент, геймификацию. Например, сайклинг. У людей есть браслеты, которые подключены к экранам. Они тренируются, а на экран выведены все их показатели — пульс, скорость и т. д. В конце ИИ составляет рейтинг. Это триггерит клиента, людям прикольно так тренироваться, — сказала Киселева.

По ее мнению, тренд на использование ИИ в фитнес-клубах есть, но пока люди больше доверяют персональному тренеру. Несмотря на это, она считает, что нейросеть способна составить программу питания или тренировок лучше, чем человек.

Ранее фитнес-тренер Юрий Брабечан заявил, что приседания со штангой можно эффективно заменить жимом ногами на тренажере. Это, по его словам, позволит безопасно прогрессировать по весам без риска получить травму спины. Также он порекомендовал делать и другой вариант классического приседа — на ящик. Тренер отметил, что такое упражнение поможет контролировать глубину и стабилизировать технику.

