https://static.news.ru/photo/0d9b07c6-62c7-11ea-9fe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Глава Федерального агентства РФ по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова завела микроблог на английском языке в Twitter.

Как рассказал РИА Новости источник в ведомстве, Догузова таким образом планирует позиционировать Россию в мире как безопасное и привлекательное направление для международного туризма. По словам собеседника агентства, глава Ростуризма считает информационную кампанию в соцсети важной задачей для ведомства.

Свой первый твит Догузова посвятила коронавирусу.

Коронавирус — это вызов, с которым мир точно справится, я уверена. Мы в России ждём с нетерпением, когда люди снова смогут свободно путешествовать, — написала руководитель Ростуризма.

Coronavirus is a challenge which Iâm sure the world is definitely to overcome. We in Russia are eagerly waiting for the day when people can travel freely again @mounesan_ir @dariofrance @MOFAkr_eng — ÐÐ¾Ð³ÑÐ·Ð¾Ð²Ð° ÐÐ°ÑÐ¸Ð½Ð° ÐÐ°Ð»ÐµÑÑÐµÐ²Ð½Ð° (@Doguzova_zv) March 10, 2020

6 марта, как передавал NEWS.ru, Ростуризм выпустил обращение, в котором призвал граждан не отказываться от путешествий по России из-за страха перед коронавирусной инфекцией.