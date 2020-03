Как рассказал РИА Новости источник в ведомстве, Догузова таким образом планирует позиционировать Россию в мире как безопасное и привлекательное направление для международного туризма. По словам собеседника агентства, глава Ростуризма считает информационную кампанию в соцсети важной задачей для ведомства.

Свой первый твит Догузова посвятила коронавирусу.