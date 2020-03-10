Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Глава Федерального агентства РФ по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова завела микроблог на английском языке в Twitter.

Как рассказал РИА Новости источник в ведомстве, Догузова таким образом планирует позиционировать Россию в мире как безопасное и привлекательное направление для международного туризма. По словам собеседника агентства, глава Ростуризма считает информационную кампанию в соцсети важной задачей для ведомства.

Свой первый твит Догузова посвятила коронавирусу.

Коронавирус — это вызов, с которым мир точно справится, я уверена. Мы в России ждём с нетерпением, когда люди снова смогут свободно путешествовать, — написала руководитель Ростуризма.

6 марта, как передавал NEWS.ru, Ростуризм выпустил обращение, в котором призвал граждан не отказываться от путешествий по России из-за страха перед коронавирусной инфекцией.

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