Глава Росстандарта хочет покинуть свою должность

https://static.news.ru/photo/a48d8d6a-347d-11eb-bb8d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Абрамов Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов планирует освободить свой пост.

В настоящее время Абрамов находится в отпуске, который продлится до 6 декабря. Его обязанности временно исполняет замруководителя А.П. Шалаев.

Вместе с тем Абрамов планирует освободить должность руководителя агентства. Заявление по собственному желанию написано и находится на рассмотрении в Минпромторге, — уточнил собеседник РИА Новости.

41-летний Абрамов начал работать в Росстандарте в 2013 году. Должность руководителя он занял 9 июля 2014 года. До этого на протяжении пяти лет он был помощником тогдашнего первого вице-премьера Игоря Шувалова и курировал вопросы техурегулирования и стандартизации, развития института интеллектуальной собственности, поддержки малого и среднего предпринимательства.

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