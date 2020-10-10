Глава Роспотребнадзора сообщила, почему тесты не всегда показывают COVID-19

https://static.news.ru/photo/bf9547a8-0acd-11eb-a440-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тест на коронавирус не всегда показывает правильный результат из-за перемещения возбудителя, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, есть информация, что концентрация вируса на слизистой носа и на слизистой задней стенки глотки может серьёзно отличаться.

Так что если сдать анализ позже, чем через неделю после начала заболевания, то мазок из носа может и не показать наличие вируса, — пояснила она.

Попова подчеркнула, что если не обратиться к врачам в первый день заболевания, то возбудитель может уже гнездиться в лёгких. Поэтому, отметила она, нужно сдавать тест при первых же симптомах, тогда он даст более достоверный результат, передаёт «Российская газета».

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