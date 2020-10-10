Попова разъяснила возможность повторного заражения COVID-19

Приобретённый после заражения коронавирусом иммунитет способен защитить от повторного заболевания так же, как и вакцина, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
При этом она отметила, что специалисты до сих пор не располагают данными о достоверно подтверждённых случаях повторного заражения.
Все описанные случаи, а их шесть, — за рубежом. В России после тщательной проверки такие не подтвердились, — подчеркнула Попова.
По её словам, самым надёжным и безопасным способом защиты от COVID-19 является вакцинация, так как после болезни могут возникнуть осложнения, в том числе тяжёлые.
Кроме того, мы не знаем еще о возможных отдалённых последствиях, только изучаем это, — сказала она.
Глава Роспотребнадзора добавила, что поэтому преимущество остаётся за поствакциональным иммунитетом,
Как писал NEWS.RU, ранее Попова сообщила, что тест на коронавирус не всегда показывает правильный результат из-за перемещения возбудителя.
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