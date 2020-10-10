Попова разъяснила возможность повторного заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/895af86a-0ad0-11eb-a7bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приобретённый после заражения коронавирусом иммунитет способен защитить от повторного заболевания так же, как и вакцина, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она отметила, что специалисты до сих пор не располагают данными о достоверно подтверждённых случаях повторного заражения.

Все описанные случаи, а их шесть, — за рубежом. В России после тщательной проверки такие не подтвердились, — подчеркнула Попова.

По её словам, самым надёжным и безопасным способом защиты от COVID-19 является вакцинация, так как после болезни могут возникнуть осложнения, в том числе тяжёлые.

Кроме того, мы не знаем еще о возможных отдалённых последствиях, только изучаем это, — сказала она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что поэтому преимущество остаётся за поствакциональным иммунитетом, передаёт «Российская газета».

Как писал NEWS.RU, ранее Попова сообщила, что тест на коронавирус не всегда показывает правильный результат из-за перемещения возбудителя.