Глава Роспотребнадзора: массовые мероприятия в России недопустимы

https://static.news.ru/photo/db16e9c4-33cb-11eb-9d2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в сложившейся эпидемической ситуации проводить в России массовые мероприятия недопустимо.

Главный санитарный врач РФ напомнила, что практически во всех регионах страны запрещено проводить развлекательные мероприятия с 23:00 до 6:00. Попова также призвала дополнительно ограничить проведение торжеств в новогодний период, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Попова поручила территориальному подразделению Роспотребнадзору по Санкт-Петербургу уточнить детали проведения прошедшего концерта исполнителя Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. Распоряжение было отдано после сообщений о том, что организаторы пренебрегли правилами эпидемической безопасности.

За прошедшие сутки в России жертвами COVID-19 стали 569 человек, что стало максимумом с начала пандемии. Всего от вируса в стране скончались 40 464 пациента. Также врачами было выявлено ещё 26 402 новых случая COVID-19 в РФ. Общее число заразившихся за всё время пандемии достигло 2 322 056. Из них болеют в настоящее время 478 125 жителей страны. Количество выздоровевших за сутки к утру 1 декабря составило 24 763 человека.