Глава Роспотребнадзора: COVID-19 останется надолго в мире

Учёные считают, что коронавирусная инфекция останется на долгий период. Именно поэтому мы должны выработать ряд правил, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Разные позиции сегодня, разные мнения сегодня излагают ученые в разных странах мира по отношению к новой коронавирусной инфекции, но практически все из них сходятся к одному, российские ученые также с этим согласны, выводу — коронавирусная инфекция определена как инфекция, которая останется с нами на достаточно долгий период, — отметила Попова на брифинге в Доме правительства.
Ранее Попова сообщила, что 41% инфицированных коронавирусом в России не имеют симптомов и лечатся дома. Ещё 28,4% госпитализированы.
Как писал NEWS.ru, учёные из Великобритании провели анализ тысяч геномных последовательностей коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) и выявили ряд мутаций, которые проявляются независимо в разных линиях вируса, что свидетельствует о его активной адаптации к организму человека.
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