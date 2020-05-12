Глава Роспотребнадзора: COVID-19 останется надолго в мире

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для того, чтобы в регионах началось снятие ограничительных мер, в день должно проводиться 70 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

По её словам, только в таком случае субъект РФ может претендовать право на смягчение режима ограничений, введённого на фоне пандемии коронавируса, передаёт РИА Новости. На сегодняшний день эта планка определена...