Глава РФПИ спрогнозировал появление новых стай «чёрных лебедей» в мире

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Мир столкнётся с появлением новых «чёрных лебедей», в числе которых окажется ускорение инфляции, а также не исключена новая пандемия, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Когда я читал книгу Нассима Талеба «Чёрный лебедь», конечно, я обратил на неё внимание, но я не ожидал, что появится стая «чёрных лебедей», даже можно сказать туча, которая летает по миру в течение последних 12 месяцев. Мы ожидаем, что появятся новые стаи «чёрных лебедей», — сказал он во время сессии Всемирного экономического форума в Давосе, проходящем в онлайн-формате.

По его словам, речь идёт об инфляции, которая обязательно начнётся вслед «за печатаньем денег по всему миру». Кроме того, может возникнуть новая пандемия.

Будет очень важно, как мы будем работать по этой теме, здесь речь о вопросах защиты окружающей среды, — отметил Дмитриев.

Также среди мировых угроз глава РФПИ назвал терроризм. Он подчеркнул важность устойчивости на глобальном уровне, а основными препятствиями к ней, по его мнению, являются разобщённость и политическая ангажированность, которые нужно преодолеть при помощи международного сотрудничества, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер Владимир Путин выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе.