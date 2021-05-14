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Глава РАН назвал причину низкой подготовки выпускников вузов

12:15, 16 мая 2021
Александр Сергеев Александр Сергеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

  Качество подготовки выпускников российских вузов падает. Одна из причин тому — снижение уровня школьного образования. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, сообщает ТАСС.

Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. <...> Но когда университетам высказывается такая претензия, <...> то университеты кивают на школы, — приводит агентство его слова.

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