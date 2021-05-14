Глава РАН назвал причину низкой подготовки выпускников вузов

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян прививаться, не дожидаясь третьей волны пандемии коронавируса. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Он пояснил, что зачастую сталкивается с вопросами о риске возникновения третьей волны, и отметил, что не нужно ждать новых всплесков, а нужно их предотвращать. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не...