Глава РАН назвал причину низкой подготовки выпускников вузов

https://static.news.ru/photo/7cefd23c-b627-11eb-a7a0-96000091f725_660.jpgАлександр СергеевФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Качество подготовки выпускников российских вузов падает. Одна из причин тому — снижение уровня школьного образования. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, сообщает ТАСС.
Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. <...> Но когда университетам высказывается такая претензия, <...> то университеты кивают на школы, — приводит агентство его слова.