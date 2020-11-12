Глава пензенского минздрава рассказал о недомогании после прививки от COVID

https://static.news.ru/photo/0ec3926a-2510-11eb-a7e0-fa163e074e61_660.jpg Александр Никишин Фото: pnzreg.ru

Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал, что сделал вторую прививку от коронавируса. После этого он на протяжении недели испытывает недомогание.

По его словам, после первого введения лекарства неприятные ощущения были лёгкими.

После второго введения состояние несколько более тревожное, чем после первого введения. Чувство недомогания вот уже неделю сохраняется, но температуры нет, — сказал он в видео, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, после получения вакцины он чувствует слабость и усталость к концу дня. Однако в целом чиновник переносит испытание препарата «благополучно».

Ранее, как писал NEWS.ru, трое медиков из Барнаула, которые были одними из первых привиты российской вакциной «Спутник V», сдали положительные тесты на коронавирус. Как считает помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, у медиков в Алтайском крае не успел выработаться иммунитет к коронавирусной инфекции.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт пострегистрационный период испытаний препарата, его проверяют на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года