Глава Мосизбиркома решил уйти со своего поста

Глава Мосизбиркома Юрий Ермолов решил покинуть свой пост. Однако он останется членом комиссии. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, сообщает РИА Новости.

К сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов <...> решил сложить с себя полномочия председателя, но мы его не отпускаем совсем, он останется членом комиссии, <...> будет делиться своим бесценным опытом, — сказала Памфилова.

Она пояснила, что Ермолов принял решение об отставке по причинам личного характера.

На его место ЦИК предлагает назначить Ольгу Кириллову. По словам Памфиловой, во время работы в общественном штабе по наблюдениями за выборами она играла «очень существенную роль», проявляла принципиальность и профессионализм.

Надеюсь, и на должности председателя комиссии <...> она проявит эти свои качества, — отметила глава ЦИК.

Ранее сообщалось, что Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поручил технической группе разработчиков Московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ. В случае обнаружения расхождений штаб инициирует ещё одну проверку. В ЦИК назвали это «неожиданным экспромтом», поскольку разработчикам федеральной платформы не поступало замечаний по поводу её работы.