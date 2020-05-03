Глава Минздрава заявил о возможном введении паспорта иммунитета к COVID-19

https://static.news.ru/photo/56af31d4-8d66-11ea-86ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В России можно создать паспорта иммунитета к COVID-19. Это будет совсем несложно, потому что все данные о заболевших пациентах уже занесены в специальную систему, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В России есть такой документ, как сертификат прививок, но пока вакцины от коронавируса нет, и в некоторых странах, например в Германии и в Китае, говорят о том, что надо ввести паспорт иммунитета, где указывать, переболел человек коронавирусом или не переболел. Вот в России может что-то такое появиться или пока нет. Я не вижу в этом проблемы, на самом деле, — отметил министр в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в стране уже существует программа, в которой содержится информация обо всех заражённых коронавирусом. Она была создана за семь дней.

ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. На сегодняшний день в мире выявлено более 3,4 млн заражённых. От болезни скончались 243 тысячи человек, а выздоровели более одного миллиона.

Как писал NEWS.ru, ВОЗ выразила надежду, что вакцина от коронавируса появится раньше чем через год. Однако точная дата неизвестна. На сегодняшний день врачи тестируют более 100 различных прототипов вакцины. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, после разработки лекарства необходимо будет обеспечить его равномерное распределение между странами.