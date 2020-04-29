ВОЗ рассчитывает на скорейшее появление вакцины от коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила надежду, что вакцина от коронавируса появится ранее, чем через год. Однако точная дата неизвестна.

Работа продолжается, мы наблюдаем изумительную скорость. Но важно помнить о безопасности и том, что мы работаем для всех. Никто не знает, когда будет вакцина. Обычно это занимает от года до 18 месяцев. Мы надеемся, что благодаря беспрецедентной координации это произойдет быстрее, — заявили в организации.

На сегодняшний день врачи тестируют более ста различных прототипов вакцины. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, после разработки лекарства необходимо будет обеспечить его равномерное распределение между странами.

Хорошая новость состоит в том, что через 60 дней после того, как Китай поделился последовательностью вируса, уже начали разрабатываться вакцины. У нас около ста потенциальных прототипов. Ведется шесть клинических испытаний, — отметил Клюге.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты опровергли заявление об эффективности прививки от гриппа против коронавируса.