https://static.news.ru/photo/b72c52b6-44bf-11ea-8851-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: rosminzdrav.ru

Ситуация с заболеваемостью пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в России остаётся прежней. Минздрав продолжает проверять пациентов на наличие коронавируса, пока все анализы у обследуемых отрицательные. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На сегодняшний день обследуется круг лиц. По части из них пришли результаты, они отрицательные, — цитирует его «Интерфакс».

Министр подчеркнул, что госпитализированные с таким диагнозом двое жителей КНР проходят лечение в специальных боксах. По словам Мурашко, у них «не тяжёлое течение заболевания».

Ранее NEWS.ru писал, что число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.