Глава Минздрава РФ рассказал о пользе от пандемии коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что массовое тестирование на коронавирус кроме выявления случаев COVID-19 имеет ещё одно полезное следствие.
По словам главы Минздрава, когда медики проводили КТ-диагностику лёгких, они часто обнаруживали не только вирусные, но и онкологические заболевания,
Мурашко также отметил, что строгое следование санитарным правилам позволит россиянам избежать второй волны пандемии коронавируса. Министр в этой связи отдельно выделил ношение медицинских масок в общественных местах.
Как писал NEWS.ru, в Минздраве считают текущую ситуацию с COVID-19 в России управляемой. Глава ведомства сообщил, что инфекционных коек и медицинского персонала в стране достаточно, чтобы оказать помощь всем нуждающимся.
По данным на 5 октября, в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения.
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