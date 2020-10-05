Глава Минздрава РФ рассказал о пользе от пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/a74bcb28-072a-11eb-b0c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что массовое тестирование на коронавирус кроме выявления случаев COVID-19 имеет ещё одно полезное следствие.

По словам главы Минздрава, когда медики проводили КТ-диагностику лёгких, они часто обнаруживали не только вирусные, но и онкологические заболевания, передаёт «Экономика сегодня».

Мурашко также отметил, что строгое следование санитарным правилам позволит россиянам избежать второй волны пандемии коронавируса. Министр в этой связи отдельно выделил ношение медицинских масок в общественных местах.

Как писал NEWS.ru, в Минздраве считают текущую ситуацию с COVID-19 в России управляемой. Глава ведомства сообщил, что инфекционных коек и медицинского персонала в стране достаточно, чтобы оказать помощь всем нуждающимся.

По данным на 5 октября, в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения.