Глава Минздрава РФ назвал число пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/ffdb6712-5a31-11eb-b7c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день более 1 млн пациентов с коронавирусом в РФ находятся на лечении.

Об этом он сказал в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике, передаёт РИА Новости.

Не хотелось бы говорить, что сегодня мы уже находимся в формате без коронавирусной инфекции, конечно же нет, более миллиона пациентов находятся на лечении, — заявил глава Минздрава.

За последние сутки COVID-19 выявили у 21 734 россиян в 85 российских регионах. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания. Днём ранее суточный прирост новых пациентов с коронавирусной инфекцией составил 22 857 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские власти считают необходимым провакцинировать около 60% населения России, или 68,3 миллиона человек, не считая переболевших. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании, посвящённом началу массовой вакцинации от COVID-19.