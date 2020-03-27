https://static.news.ru/photo/44cc3a36-7040-11ea-9320-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обновлённые методические рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19 основаны не только на зарубежном, но и на российском опыте. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он уточнил, что это уже четвёртая версия документа, передаёт KP.ru

Поскольку в РФ появились уже больные, то российские специалисты, учёные тоже принесли свой вклад в выработку стандартов, алгоритмов по ведению этих пациентов, — отметил Мурашко.

По состоянию на середину дня 27 марта коронавирусом во всём мире заразились более 538 человек, 24,2 тысячи скончались, более 124 тысяч выздоровели. В России официально зарегистрировано 1036 случаев инфицирования, 45 человек выписаны из больниц, трое умерли. Наиболее сложная ситуация в Москве. За последние сутки в столице выявлено 157 заразившихся человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав опубликовал обновлённые методические рекомендации, в которых предложил использовать для лечения коронавируса два новых препарата.